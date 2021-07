Turun yliopiston professori Eija Könöselle arvostettu kansainvälinen hammaslääketieteen tiedepalkinto

Parodontologian professori Eija Könönen on saanut kansainvälisen tiedepalkinnon tunnustuksena pitkäjänteisestä ja uraauurtavasta suun mikrobiologiaan liittyvästä tutkimustyöstä.

Suubiologian Distinguished Scientist Award -tutkijapalkinto on yksi International Association for Dental Research (IADR) -järjestön vuosittain jakamista 17 tutkijapalkinnosta ja arvokkaimpia järjestön jakamia tunnustuksia. Palkinto annetaan tunnustuksena pitkäaikaisesta poikkeuksellisen korkeatasoisesta tutkimustyöstä.

Palkinnon saanut Eija Könönen on vastikään eläköitynyt parodontologian professorin virasta Turun yliopistossa. Hän on työskennellyt myös FINDOS-Turku -tohtoriohjelman johtajana ja IADR:n pohjoismaisen osaston (NOF) presidenttinä sekä osallistunut lukuisten kotimaisten ja kansainvälisten komiteoiden toimintaan. Könösen ura suun mikrobiologian parissa sai alkunsa Kansanterveyslaitoksen Anaerobilaboratoriossa, kerrotaan Turun yliopiston tiedotteessa.

Könösen tutkimus erityisesti suun mikrobiston kehittymisestä varhaislapsuudessa sekä sen monipuolisuuden ja vakauden merkityksestä immuunivasteelle on ollut edistyksellistä. Professori Könönen on ollut kuvaamassa useita uusia bakteerilajeja ja hän on myös ollut kehittämässä uudenlaisia diagnostisia menetelmiä suun terveyden tutkimukseen.

IADR on maailman suurin hammaslääketieteen järjestö, jolla on yli 10 000 jäsentä ympäri maailman. Järjestön tavoitteina on hammaslääketieteelliseen ja suun terveyteen liittyvän tutkimuksen edistäminen.

IADR-palkinto tuli nyt jo toista vuotta peräkkäin Turun yliopistoon, vuonna 2020 Kristiina Heikinheimo palkittiin suulääketieteen ja -patologian tutkijapalkinnolla.