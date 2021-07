Turussa on edeltävän seitsemän vuorokauden aikana todettu 152 koronavirustartuntaa. Tartuntoja on todettu runsaasti etenkin Turun yöelämässä Dynamo Clubissa 16. ja 17. heinäkuuta sekä Utopia Clubissa 17. heinäkuuta.

– Heinäkuun aikana erityisesti nuorten aikuisten tartunnat ovat lisääntyneet ja tilastoissa näkyvät nyt illanvietoista saadut tartunnat, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo Turun kaupungin tiedotteessa.

Tartuntojen jäljitystyö on ruuhkautunut. Koronatartuntoja on saatu myös ravintola-alueiden ulkopuolelta Turun jokirannassa, kun iltaa on vietetty tiiviisti yhdessä.

– Yöelämässä on tällä hetkellä iso riski koronatartunnoille. Moni illanvietoissa sairastunut on oma-aloitteisesti ilmoittanut kontakteilleen tartunnastaan. Tämä on erittäin vastuullista toimintaa ja nopeuttaa tartuntojen jäljitystyötä, Peltoniemi kiittelee.

Turussa valmistellaan opiskelijoiden pop-up-rokotuspäiviä. 12–19-vuotiaista rokotteen on ottanut tähän mennessä 16,6 prosenttia.

– Nuorten ja nuorten aikuisten rokotuskattavuus on tärkeä saada korkeammalle tasolle epidemiatilanteen vuoksi. Haluamme nopeuttaa rokotuksia ja tarjota heille helpon mahdollisuuden saada rokote opiskelupaikkakunnalla. 19–29-vuotiaiden ikäryhmä on Turussa hyvin suuri ja heidän rokottamiseen menee oma aikansa, Peltoniemi sanoo.

Rokotusvastaanotto siirtyy 16. elokuuta Messukeskuksesta osoitteeseen Satakunnantielle 105. Kyseessä on entinen SPR:n Kontin tila. Rokotukset jatkuvat Messukeskuksessa 13. elokuuta asti.

Rokotusajan voi varata kolmella tavalla: jättämällä yhteystiedot otanrokotteen.turku.fi-sivulle, varaamalla ajan sähköisesti eTerveyspalveluiden kautta tai soittamalla koronarokotuspuhelimeen (p. 02 266 0159, ma–pe klo 8–14).