Varsinais-Suomessa voimassa harvinainen korkeimman vaaratason metsäpalovaroitus – kansalaisia kehotetaan varovaisuuteen

Varsinais-Suomen metsäpalovaroitus on nostettu punaiselle eli korkeimmalle vaaratasolle. Varoitus on astunut voimaan tänään 22.7. kello 9.33 ja se on voimassa huomiseen 23.7. kello 9.00 saakka.

Metsäpalovaroitus on nostettu punaiselle tasolle pitkään jatkuneen kuivan jakson sekä tuulen takia, joka voi olla puuskissa yli 15 metriä sekunnissa. Varsinais-Suomessa on tänään voimassa myös tuulivaroitus maa-alueille kello 11.00-18.00 välisenä aikana.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen aluepalopäällikkö Sebastian Holm kertoo, että korkeimman vaaratason metsäpalovaroitukset ovat harvinaisia. Niitä ei anneta edes vuosittain.

– Muutama vuosi sitten on ollut samantyyppinen tilanne, kun vuonna 2018 oli vähän vastaavat olosuhteet, Holm kertoo.

Pelastuslaitos on varautunut poikkeuksellisiin olosuhteisiin valmiustasoaan nostamalla. Holm kertoo, että päivittäisvalmiuden lisäksi tilannekeskus seuraa tilannetta normaalia herkemmin.

– Arvioimme vuorokauden aikana, pitääkö vastetta nostaa. Voimme tehdä valmiussiirtoja, eli esimerkiksi siirtää sopimuspalokuntalaisia toiseen kuntaan päivystämään. Lisäksi olemme kohottaneet omaa johtamisvalmiuttamme. Pari päivystävää palomestaria päivystää tänään iltaan asti, hän luettelee.

Holm muistuttaa, että nyt on se aika kesästä, kun maastopalovaaran kanssa täytyy olla erityisen tarkkana.

– Avotulen teko on kielletty, eli nuotiota ei saa missään nimessä sytyttää. Tupakan tumppeja ei tulisi heittää maahan ja pihatöistä aiheutuvien mahdollisten kipinöiden kanssa tulee noudattaa varovaisuutta, Holm ohjeistaa.

Aluepalopäällikkö kertoo, että pelastuslaitoksella on tälläkin viikolla ollut tehtäviä, joissa ojanpientareelle heitetystä tumpista on lähtenyt pieni maastopalo.

Maastopaloja voivat osaltaan aiheuttaa myös luonnonilmiöt, kuten tuulen takia sähkölinjojen päälle kaatuneet puut.

– Todennäköisesti maastopaloja syttyy tänäänkin, vaikka tietenkään emme toivo sitä, Holm sanoo.