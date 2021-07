Nauvon talousvesikriisi talttumassa – vesihuoltolaitos kehottaa yhä säästäväisyyteen

Akuutti huoli talousveden ehtymisestä Nauvossa on Paraisten vesihuoltolaitoksen mukaan väistymässä. Vesihuoltolaitos kertoo tiedotteessaan, että verkostosta löydettiin vuoto, joka on nyt korjattu. Lisäksi tiistaina vesilaitoksen tuotannossa oli häiriö, mutta sekin on nyt poistettu.

Vesihuoltolaitos kiittää Nauvon asukkaita ja kesävieraita hyvästä yhteistyöstä veden säästämisessä. Samalla laitos muistuttaa, että vedenkulutus on vieläkin korkealla tasolla.

Vesihuoltolaitos pyytääkin Nauvon asukkaita ja kesävieraita yhä säästäväisyyteen vedenkulutuksessa. Pitkä sateeton kausi ja runsas kulutus voivat vielä tyhjentää Nauvon vesikaivot.

Laitos vetosi nauvolaisiin viime viikon perjantaina, että talousvettä käytettäisiin säästeliäästi.

