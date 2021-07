Mahdollinen korona-altistus Salossa ravintolalaiva Joutsenessa

Ravintolalaiva Joutsenessa Salossa on vieraillut lauantaina 17.7. henkilö, jolla on myöhemmin todettu koronavirustartunta. Henkilö on asioinut ravintolassa kello 21-23 välillä.

Samaan aikaan ravintolassa olleita kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin, mikäli oireita ilmaantuu.

Lue myös: Salossa Ravintola Kanarissa mahdollinen korona-altistus

Lue myös: Liikuntakeskus Hanhivaarassa Salossa mahdollinen korona-altistus