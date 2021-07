Korona-altistuksia Salossa useissa eri paikoissa viime viikonloppuna

Salon kaupunki tiedottaa useista viime viikonlopun aikana tapahtuneista mahdollisista korona-altistuksista. Tiloissa on asioinut henkilöitä, joilla on myöhemmin todettu koronavirustartunta.

Perjantaina 16.7. mahdollisia altistumisia oli liikuntakeskus Hanhivaarassa kello 15.45-16.45 välisenä aikana sekä ABC Piihovin liikennemyymälässä kello 15.30-17.30 välillä.

Ravintolalaiva Joutsenessa on vieraillut lauantaina 17.7. henkilö, jolla on myöhemmin todettu koronavirustartunta. Henkilö on asioinut ravintolassa kello 21-23 välillä.

Sunnuntaina 18.7. Ravintola Kanarissa on tapahtunut mahdollinen altistus kello 11.30-12.30 välisenä aikana.

Samoihin aikoihin yllä mainituissa tiloissa olleita kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin, mikäli oireita ilmaantuu.

Salon kaupunki korostaa, että tilat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, kunhan yleisiä koronasuosituksia noudatetaan.

Muokattu 21.7. klo 16:35: Niputettu samaan juttuun useita Salossa tapahtuneita mahdollisia altistumisia.