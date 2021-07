Kotiruokalounasta historiallisessa Uittamon Paviljongissa

Upealla paikalla, merellisissä maisemissa sijaitseva Uittamon Paviljonki toimi vuosia tilausravintolana. Monelle tuleekin yllätyksenä, että ravintola on nykyään kaikille avoinna viikon jokaisena päivänä.

Kesällä 2020 ravintola Uittamo Paviljongin ravintolatoiminta siirtyi Star Alone Oy:lle, joka pyörittää myös Humalistonkadulla sijaitsevaa Lone Staria. Elokuussa yritys ottaa hoitaakseen myös Turun sataman lähellä vanhassa Erikssonin talossa toimivan LounasCenterin. Uittamo Paviljongin ruokatuotteista vastaa Lone Star Catering.

– Olen tehnyt paljon kaikenlaista työtä, mutta jo vuosia olen työskennellyt ruuan parissa. Uittamon Paviljonki tuli eteen vähän sattumalta, kun minua pyydettiin pyörittämään paikkaa. Tässä työssä saan yhdistää aiempaa osaamistani, kertoo Uittamon Paviljonkia luotsaava Mari Harittu.

Etenkin liha- ja kalaruoat ovat suosittuja, ja ne vetävät aina lounaalle väkeä, Mari Harittu kertoo.

Ravintolassa on saleineen ja terasseineen tilaa parille sadalle ruokailijalle

Uittamon Paviljonki on kesäravintola ja juhlapaikka, joka on avoinna niin pitkälle syksyyn, kun säät sallivat. Harittu muistelee, että viime vuonna rapujuhlia vietettiin ravintolassa vielä lokakuussa.

Ravintolassa tarjolla on niin lounasta, annoksia listalta kuin aamulla paistettuja munkkeja ja muita herkkuja vitriinistä. Listalta saa tilata annoksia iltakahdeksaan asti, ja yhdeksään asti saatavilla on suolaista sormiruokaa.

– Leivomme itse joka päivä munkkeja ja muuta makeaa, kuten marenkikakkua ja suklaaleivoksia.

Yksi paikan suosikeista on lohikeitto, jota on aina tarjolla lounasaikaan ja myös illan konserttikiertueiden aikana. Lisäksi lounaalla on tarjolla kotilounasbuffet, jossa on useita kala-, kana- ja lihavaihtoehtoja sekä lisukkeita.

Lounaaseen sisältyy salaatti, leipä, ruokajuoma, kahvi ja pieni makea jälkiruoka, kuten keksi tai kakkupala.

– Etenkin liha- ja kalaruoat ovat suosittuja, ja ne vetävät aina lounaalle väkeä. Esimerkiksi meidän valmistamaa härkää pyydetään paljon. Myös karamellipossu ja kookos-curry-kana maistuvat asiakkaille.

Testipäivänä tarjolla oli kalakeittoa, kana- ja lihakastiketta, Lindströmin pihvejä, muusia ja paistettuja perunoita sekä kasvislisuketta. Maisteltavaksi valikoitui niin lohikeittoa kuin lautasellinen lounaspöydän antimia.

Vaihtoehtoja oli runsaasti, joten jokaiselle löytyy varmasti jotain. Ruoka oli kivan kotoisaa, mutkatonta ja maistuvaa kotiruokaa. Matkaan tarttui jälkiruuaksi vielä pari aamulla paistettua munkkia, jotka olivat niin suussa sulavia, että jo pelkästään niiden ja merimaisemien vuoksi kannattaa käydä tutustumassa paikkaan.

Eero Saarikoski Yksi Uittamon Pavijongin suosikeista on lohikeitto

Eero Saarikoski Uittamon Paviljonki tarjoilee mutkatonta ja maistuvaa kotiruokaa

Alueella on paljon muutakin kuin ravintola: kesäteatteri, tanssilava, konserttikiertue, lasten teatteri ja erilaiset tapahtumat sekä bändit vetävät paikalle eri ikäistä väkeä.

Paikalla on myös pitkä ja kiinnostava historia, mistä on yhä nähtävillä kauniita yksityiskohtia. Moni tuntee alueen ennen kaikkea tanssipaikana. Uittamon lavan historia kantaa 1930-luvulle saakka. Nykytiedon mukaan tanssilava rakennettiin vuonna 1930, ja siitä lähtien siellä on järjestetty niin perinteisiä tansseja kuin monia muitakin tapahtumia.

Alun perin esiintyjien estradina toimi samantyyppinen lava ja kupu kuin Samppalinnan ravintolan piha-alueella, mutta se tuhoutui tulipalossa vuonna 1990. Jo vuotta myöhemmin uudelleen rakennetulta lavalta kaikuivat kuitenkin jälleen tanssin tahdit.

Uittamon Paviljongin puinen ravintolarakennus on rakennettu viime vuosisadan puolella. Myöhemmin rakennus on saanut ympärilleen ravintolaterassit, joilta voi nauttia kauniista merimaisemasta.

Ravintolassa on saleineen ja terasseineen tilaa parille sadalle ruokailijalle, mutta koko alueelle mahtuu noin 1 200 ihmistä. Alueella onkin upeat puitteet erilaisille tapahtumille ja juhlille.

– Haluamme palvella kaikkia mahdollisimman hyvin ja keksiä uusia ideoita, tehdä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa ja kuunnella asiakkaiden toiveita. Sillä saa yleensä paljon hyvää aikaan, Harittu sanoo.

Eero Saarikoski Uittamon Paviljongin puinen ravintolarakennus on rakennettu viime vuosisadan puolella. Myöhemmin rakennus on saanut ympärilleen ravintolaterassit.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.