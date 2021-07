Vasaramäen kaupunginosassa sijaitseva Kauppias Hammarin katu muutetaan Turun ensimmäiseksi pyöräkaduksi. Turun kaupunki kertoo tiedotteessa, että muutostyöt on aloitettu kesällä ja töitä tehdään syksyllä talvitaukoon asti. Kadun päällystystyöt tehdään ensi keväänä. Pyöräkatu on osa seudullista pyöräilyn laatukäytävää, jota Turku toteuttaa yhteistyössä Ely-keskuksen ja Kaarinan kaupungin kanssa. Katuosuus jatkaa vuosina 2019-2020 rakennettua Uudenmaantien pohjoispuolista pyöräilyn laatukäytävää, joka kulkee Turusta aina Piikkiöön asti.

Kadulle tulee neljä metriä leveä punainen asfaltti, ja sen molemmille puolille asfaltin tasossa yliajettavat kiveyskaistat. Kaikki Kauppias Hammarin katuun liittyvät kadut asetetaan väistämisvelvollisiksi. Pyöräliikenteellä on pyöräkadulla autoliikenteeseen nähden ensisijainen asema. Lisäksi pysäköinti on kadulla jatkossa kielletty lukuun ottamatta Koivukadun risteyksen läheisyyteen tulevia kohtisuoria pysäköintipaikkoja.

Kadulle ei rakenneta jalkakäytävää, koska se edellyttäisi kaupungin mukaan useiden puiden kaatamista ja se saattaisi myös vahingoittaa vanhoja aitoja, muureja ja muita olemassa olevia rakennelmia. Lisäksi jalankulkijoiden määrä kadulla on kaupungin mukaan vähäinen. Sellaisella kadulla, jolla ei ole jalkakäytävää, jalankulkijan paikka on ajoradan reunassa.

Muutostöiden yhteydessä kiinnitetään myös huomiota alueen puustoon ja historiallisiin puukujanteisiin. Huonokuntoisia puita poistetaan, mutta alueelle istutetaan kaikkiaan 77 uutta lehtipuuta.

Samassa yhteydessä Turun Vesihuolto Oy toteuttaa alueella vesihuollon saneerausta, joka sisältää muun muassa uuden hulevesiviemärin rakentamisen, joka korvaa kadun nykyisen sekavesiviemärin. Kadulle rakennetaan myös uusia hulevesikaivoja.

Kustannusarvio pyöräkadulle on 791 600 euroa. Traficom on myöntänyt hankkeeseen avustusta 490 800 euroa. Vesihuoltotöiden, puiden istuttamisen ja Kuusikujan saneerauksen kanssa alueen kehittämisen kokonaiskustannusarvio on noin kaksi miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset ovat kaupungin tuoreimpien laskelmien mukaan jäämässä edellä arvioitua pienemmiksi.