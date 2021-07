Salossa Ravintola Kanarissa mahdollinen korona-altistus

Salossa sjaitsevassa Ravintola Kanarissa on ollut sunnuntaina 18.7. asiakkaana henkilö, jolla on sen jälkeen todettu koronavirustartunta. Henkilö on asioinut ravintolassa kello 11.30-12.30 välisenä aikana, tiedottaa Salon kaupunki.

Samaan aikaan tilassa olleita kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatestiin, jos oireita ilmaantuu.

Salon kaupunki korostaa, että tilat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, kunhan yleisiä koronasuosituksia noudatetaan.

Lue myös: Liikuntakeskus Hanhivaarassa Salossa mahdollinen korona-altistus