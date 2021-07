Metsähallitus keroo, että lämpimät ja tyynet kelit edesauttoivat saaristossa lintujen pesintöjä. Emolinnuilla kuluu lämpimällä ilmalla vähemmän energiaa munien haudontaan, jolloin ne ovat paremmassa kunnossa, kun kasvaville poikasille pitää tuoda ravinnoksi alati enemmän pikkukaloja.

Jurmon ja Utön välissä Saaristomeren kansallispuiston saaressa pesinnässään onnistui Metsähallituksen mukaan tänä vuonna kolme pikkutiiraparia. Kesäkuun alussa somerikkosaarelta löydettiin kolme munapesyettä ja heinäkuun alun seurannassa todettiin poikasten kuoriutuneen ja varttuneen isoiksi.

Erittäin uhanalaisia pikkutiiroja pesii Suomessa arviolta vain 80 paria.Pienen kannankoon ja pitkään jatkuneen parimäärän vähenemisen takia pikkutiira on Suomessa luokiteltu kiireellisesti suojeltavaksi lajiksi, jonka suojeluun tulisi erityisesti panostaa. Erittäin uhanalainen pikkutiira on pesinyt Etelä-Suomessa 1970-luvulta lähtien. Sittemmin Satakunnan kanta hävinnyt ja jäljellä on enää Saaristomeren eristynyt pesimäkanta. Saaristomeren kansallispuistossa liikkumista on rajoitettu kesäaikaan monilla saarilla ei pelkästään pikkutiiran, vaan monien muidenkin lintujen pesinnän takia.

Saaristomeren kansallispuistossa pikkutiirojen pesimäpaikkoja kunnostetaan raivaamalla pensaita ja katajia sekä torjumalla haitallista vieraslajia kurtturuusua. Pikkutiirat asettuvat mielellään pesimään lapin- ja kalatiirayhdyskuntiin, koska saavat näiltä turvaa petoja vastaan. Pikkutiirat pesivät Jurmossa vielä muutamia vuosia sitten, mutta hävisivät sieltä monen muun linnun lailla saarelle asettuneen ketun takia. Myös kettuja pyritään paikoin ulkosaaristosta poistamaan, jossa se on perusteltua uhanalaisen lintulajiston suojelemisen takia.