Purjevene hädässä Taalintehtaan edustalla – merivartioston yksiköt paikalla

Purjevene on hädässä Taalintehtaan edustalla Kemiönsaaressa, merivartiosto kertoo Twitterissä. Paikalla on merivartioston yksiköitä ja vene on ajettu saaren rantaan. Ihmisiä ei ole vaarassa.

Merivartioston ensimmäisen tviitin mukaan 16-metriseen veneeseen tuli vettä sisään.

Uutinen päivittyy