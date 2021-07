Kalevantiellä alkaa kaapelityö, joka haittaa liikennettä

Kalevantie 39:n kohdalla alkaa kaapelityö tänään tiistaina. Työt jatkuvat 28. heinäkuuta saakka. Töiden vuoksi yksi ajokaista on ajoittain pois käytöstä molemmissa ajosuunnissa. Työ aloitetaan keskustan suuntaan menevällä ajokaistalla. Päivittäinen työaika on 7.00–15.30. Paikalla on liikenneopasteet, ja liikenteen seassa liikkuu työkoneita.