Pop up -koronarokotukset laajenevat Kaarinassa

Pop up -rokotuksia järjestetään Kaarinassa koronarokotuspakussa sekä rokotuspaikalla Kaarinan kirkolla. Rokotuspaikan pop upeissa saa joko ensimmäisen tai toisen rokotteen. Rokotuspakussa voi saada ainoastaan ensimmäisen rokotteen. Kaarinassa rokotetaan vain kaarinalaisia tai hoitopaikakseen Kaarinan valinneita.

Koronarokotuspaku kulkee torstaina, 22.heinäkuuta, Kaarinan keskustan kautta Piikkiön K-Supermarketin pihalle ja sieltä Littoisiin Kotimäen koulun kentän läheisyyteen. Reitti ja aikataulut varmistetaan myöhemmin Kaarinan kaupungin sivuilla.

Rokotuspaku on tarkoitettu kaikille 16 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmään kuuluville 12-15-vuotiaille kaarinalaisille, jotka tulevat ottamaan ensimmäisen rokotteen. Mukaan vaaditaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus, myös ajokortti käy.

Kaarinan kirkolla pop up -rokotuksia on luvassa keskiviikkona 21.heinäkuuta kello 9-17. Seuraava pop up -rokotustilaisuus on myös viikon päästä keskiviikkona 28.heinäkuuta kello 9-17.

Rokotuspaikan pop up -päivät on tarkoitettu kaikille 16 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmään kuuluville 12-15-vuotiaille kaarinalaisille, jotka tulevat ottamaan joko ensimmäisen tai toisen rokotteen. Henkilöllisyytensä voi todistaa Kela-kortilla, henkilöllisyystodistuksella tai ajokortilla. Toisen rokotteen voi saada vasta kahdeksan viikon kuluttua ensimmäisestä rokotteesta.

Kaarinan kaupunki muistuttaa aiemmin varatun rokotusajan perumisesta, jos hakee rokotuksen pop up -tapahtumassa.