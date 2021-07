Vesijohtovuoto paikallistettu Rauman Lapissa, vedenjakelun katkos saatu rajattua

Aiemmin tänään Rauman kaupunki tiedotti Rauman Lapin alueella esiintyvistä vedenjakeluhäiriöistä. Aamuyöstä pitkälle iltapäivään vettä tuli huonosti tai ajoittain ei ollenkaan. Rauman vesi tiedottaa saaneensa maanantai-iltapäivän aikana paikallistettua vesijohtovuodon.

Verkostossa vedenjakelun katkos on nyt rajattu vain korjaustyön vaatimalle alueelle. Tällä hetkellä Tarhakuja–Sahamäentien alueella on vielä noin kymmenen kiinteistöä katkon piirissä, kunnes vesijohto on saatu korjattua.

Alueen vedenkulutuksen havaittiin kasvaneen viime viikolla ja vuotoa yritettiin jo silloin löytää. Määrä oli kuitenkin sellainen, että aikaisempien vuosien kulutushistorian perusteella vesi olisi saattanut mennä helteiden vuoksi kasvaneeseen kulutukseen. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä määrä kasvoi sen verran, että sen syyksi todettiin vuoto.

Juttua päivitetty klo 17.10