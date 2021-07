Sähköpotkulautayhtiöt Voi, Tier ja Lime laskevat lautojensa maksiminopeutta yöaikaan Turun keskustassa tästä viikonlopusta alkaen.

Kyseessä on alustavasti noin kuukauden kestävä kokeilu, jonka aikana rajoitusalueilla maksiminopeus on 15 km/h. Rajoitetut nopeudet ovat käytössä kello 00–06 välisenä aikana.

Pilotilla yhtiöt haluavat selvittää, voidaanko rajoituksilla vähentää öisten onnettomuuksien määrää.

Tier ja Voi kertoivat nopeuksien laskemisesta viime viikolla. Yhtiöt sopivat yhteisistä rajoitusalueista tämän viikon keskiviikkona.

– Sähköpotkulaudat ovat kätevä, edullinen ja ympäristöystävällinen tapa liikkua kaupungissa, ja niiden suosio on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna. Valitettavasti kuitenkin sairaaloista saatujen tietojen mukaan viikonloppuöisin on tapahtunut monia skuuttionnettomuuksia, joihin on liittynyt alkoholi. Vaikka humalassa ajo on käyttöehtojemme vastaista, emme voi sitä täysin estää. Siksi kokeilemme nyt pilottina nopeuksien rajoittamista viikonloppuöisin, Voin operatiivinen johtaja Reetta Alastalo kertoo.

Pilottialue rajautuu keskustan itä–eteläpuolella Itäiseen Pitkäkatuun ja Korppolaismäkeen sekä keskustan länsi-pohjoispuolella Tukholmankatuun, Ratapihankatuun ja Helsinginkatuun siten, että myös Ylioppilaskylä lukeutuu rajoitettavaan alueeseen.

Voi pilotoi Turussa paraikaa matalan nopeuden alueita myös päiväsaikaan tietyillä jalankulkijoiden suosimilla katuosuuksilla.

– Arvioimme kokeilujakson jälkeen, miten pilotti on toiminut. Toivomme myös, että sairaalat olisivat meihin yhteydessä ja kertoisivat, näkivätkö he kokeilulla vaikutusta, Alastalo kertoo.

Voi on puuttunut humalassa ajamiseen muun muassa lanseeraamalla ennen ajoa tehtävät reaktiotestit.

Alastalo toivoo, että alkoholijuomia nauttineet jättäisivät sähköpotkulaudat parkkiin rajoituksista huolimatta. Hän korostaa, ettei pilotti poista käyttäjien vastuuta huolehtia omasta ajokunnostaan.

– Meillä on öiseen aikaan käyttäjinä paljon esimerkiksi yöllä työskenteleviä, jotka ovat kokeneet sähköpotkulaudat turvalliseksi ja käteväksi tavaksi päästä kotiin. Olemme saaneet palautetta siitä, että jotkut käyttäjät ovat voineet välttää sähköpotkulautojen avulla öisin esiintyvää ahdisteluakin. Siksi pidämme tärkeänä, että sähköpotkulaudat ovat myös jatkossa viikonloppuöinä käytössä.

Tyksin päivystyspalveluiden virkaa tekevä ylilääkäri Juha Peltonen kommentoi aiemmin Turun Sanomille, että hänen mielestään sähköpotkulautojen käyttö tulisi kieltää viikonloppuöisin kokonaan.