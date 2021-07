Esitutkinta turkulaisen vapaaottelija Makwan Amirkhanin somepurkauksesta on päätetty, kertoi Lounais-Suomen poliisi Twitterissä torstaina iltapäivällä.

– Poliisi on tavoittanut asianosaiset, ja he ovat päässeet asiassa sovintoon. Kyseessä on asianomistajarikos, ja esitutkintaa ei rangaistusvaatimuksen puuttuessa toimiteta, poliisi perusteli.

Aiemmin Amirkhani pyysi sosiaalisessa mediassa anteeksi kirjoituksiaan Turun kaupunginvaltuutetusta, yrittäjä Jethro Rostedtista.

Rostedt syytti ravintola Studiossa viime viikonloppuna yltyneestä joukkotappelusta Facebook-päivityksessään ulkomaalaistaustaisia. Amirkhani reagoi kirjoitukseen omalla voimakkaan alatyylisellä kirjoituksellaan, jonka hän päätyi poistamaan nopeasti.

Torstaina Amirkhani julkaisi anteeksipyynnön Instagram-tilillään. Amirkhani kertoo lukeneensa Rostedtin Facebook-päivityksen nopeasti ja huolimattomasti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Puhuttuani hänen kanssaan asia on selvitetty. Jethron teksti ei ollut rasistinen, eikä ole myyntimies itsekään. Hän on auttanut maahanmuuttajia paljon esimerkiksi omilla ohjelmillaan, Makwan Amirkhani kirjoittaa.

Vapaaottelija muistuttaa kirjoituksessaan, että tappelu ei kuulu yökerhoihin ja baareihin, vaan kehään.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Rostedt ehti jo tehdä asiasta rikosilmoituksen. Lehden mukaan tapausta tutkittiin törkeänä kunnianloukkauksena ja laittomana uhkauksena.

Lue myös: IS: Amirkhania epäillään törkeästä kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta

Video: Turun keskustassa kaksi joukkotappelua yön aikana – poliisi tutkii tapon yrityksiä sekä Turussa että Porissa