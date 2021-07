Sinilevää havaittu koko Saaristomeren alueella – sisävesillä rauhallisempaa

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan sinilevätilanne on huonontunut merialueilla ja levää on havaittu laajoilla alueilla viimeisen seitsemän päivän aikana. Sisävesillä tilanne on rauhallisempi, mutta yksittäisissä järvissä sinilevää voi esiintyä runsaastikin.

Sinileväesiintymiä on havaittu koko Saaristomeren alueella. Levää on sekoittuneena veteen laajoilla merialueilla. Suojaisissa lahdissa on voinut muodostua myös pintaesiintymiä.

Tiedot esiintymistä ovat Ely-keskuksen vakioseurantapaikoilta, Rotarien havaintopisteiltä sekä muista havainnoista. Satelliittihavainnot Saaristomereltä ovat samansuuntaisia kuin vakioseurannan havainnot.

Myös Selkämeren tilanne on huonontunut ja levähavaintoja on muun muassa Rauman vesiltä ja Mannervedeltä. Satelliittikuvissa on havaittu laaja sinileväesiintymä Selkämeren ulappa-alueilla. Lisäksi rajavartiosto havaitsi sinilevälauttoja Selkämerellä.

Ely-keskus kertoo, että sisävesillä yleiskuva levätilanteesta on rauhallinen. Sinilevät ovat yleistyneet kesän edetessä ja niitä on havaittu paikoin runsaastikin. Järvistä ei kuitenkaan voida tehdä yleistyksiä, sillä tilanne voi järvikohtaisesti vaihdella nopeastikin, minkä vuoksi järvistä ei voida tehdä suuria yleistyksiä.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin.