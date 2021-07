Vast: Syy ja seuraus

@credo

"sillä sen normaali toiminta on kesäaikaan marginaalissa,"



Toki on niin, että tällä hetkellä avantoja on meressä kesäisin niukalti, mutta katsotaan nyt kun tuo Golf-virta hieman ottaa uutta suuntaa niin voi tulevaisuudessa kesälläkin Suomessa avantouimareille koittaa kissanpäivät...



Sitä odotellessa olisi toki mukava katsella kiinalaista muovikrääsää kellumassa Ispoisten rannassa.