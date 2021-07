Poliisi etsii turkulaista, 72-vuotiasta Joe Ketosta. Hän katosi torstaina Hannunniitussa sijaitsevasta hoivalaitoksesta.

Ketonen on 180 senttiä pitkä. Hänellä on yllään beigen väriset suorat housut ja tumma kauluspaita. Hänellä on lisäksi mukanaan reppu.

Mahdollisista havainnoista voi soittaa hätänumeroon 112.