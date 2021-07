Laamat lampaiden vartijoina – salolaisella lammastilalla susivahinkoja kokeillaan estää laamojen avulla

WWF Suomi selvittää uudessa hankkeessaan, voitaisiinko laiduntavien lampaiden suojelussa käyttää laumanvartijaeläimiä.

Ympäristöministeriön rahoittamassa Laumanvartijaeläinten käytön lisääminen Suomessa -hankkeessa selvitetään ensimmäistä kertaa systemaattisesti ja isolla otannalla laumanvartijakoirien käyttökokemuksia Suomessa, sekä tutkitaan, pystyttäisiinkö esimerkiksi laamoja käyttää laumanvartijoina lammastiloilla.

Tilastojen mukaan susi on aiheuttanut viimeisten kymmenen vuoden aikana vuosittain yli sata petovahinkona korvattua lammasvahinkoa. Suurpetovahinkojen estämiseksi käytetään muun muassa sähköisiä suurpetoaitoja ja laumanvartijakoiria, mutta nämä investoinnit ovat kalliita.

– Muissa maissa on saatu hyviä tuloksia laumaa vartioivista aaseista ja laamoista. Ne eivät luontaisesti siedä koiraeläimiä, niillä on voimakas puolustuskäyttäytyminen ja kyky laumautua erilajistenkin eläinten kanssa. Laamojen käytön etuna on myös niiden samankaltainen ravitsemus ja hoito kuin lampailla, eikä niitä tarvitse laitumella erikseen ruokkia, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki taustoittaa.

Arttu Timonen Muissa maissa on saatu hyviä tuloksia laumaa vartioivista aaseista ja laamoista, WWF:n suojeluasiantuntija kertoo.

Laamojen tehokkuudesta suurpetovahinkojen torjunnassa löytyy WWF:n mukaan tutkimustuloksia ulkomailta ja esimerkiksi yhdysvaltalaistutkimuksessa todettiin, että petovahingot loppuivat joko kokonaan tai vähenivät murto-osaan.

Suomessa laamojen käytöstä laumanvartijaeläiminä ei ole vielä aiempaa kokemusta. Ensimmäiset laamat siirtyivät lammastiloille kesäkuun lopussa ja pilotoinnin alkuvaihe on salolaisella Mikkolan lammastilalla sujunut mallikkaasti.

– Susihavainnot Salon seudulla ovat koko ajan lisääntyneet, voidaan sanoa jopa räjähdysmäisesti. Viime vuonna menetimme susille kaksi karitsaa. Olemme valmiita kokeilemaan uusia tapoja estää susivahinkoja ja lähdimme mielenkiinnosta mukaan hankkeeseen. Laamat ovat olleet varsin asiallisesti ja ainakin silmämääräisesti laumaantuneet lampaidemme kanssa. Kaikki on sujunut oikein hyvin, kertoo lammastilalleen kaksi laamaa ottanut Peppi Laine.

Arttu Timonen – Olemme valmiita kokeilemaan uusia tapoja estää susivahinkoja ja lähdimme mielenkiinnosta mukaan hankkeeseen, Peppi Laine kertoo. Jingo (vas.) ja Timotei tulivat salolaistilalle kesäkuun lopussa.

Kaksi muuta hankkeen laamaa menivät lammastilalle Punkalaitumelle. Laamoja siirrettäessä toinen niistä karkasi, mutta löytyi myöhemmin hyväkuntoisena. Nyt kyseisellä tilalla työskentelee kaksi jäljitinpannalla varustettua laamaa.

– On jo ennalta selvää, etteivät laamat yksinään tule ratkaisemaan lammastilojen suurpeto-ongelmaa, mutta niistä voidaan saada käyttökelpoinen täydentävä menetelmä suurpetovahinkojen vähentämiseksi. Myös laamojen käyttö voi edesauttaa lampaiden turvallista laidunnusta luonnonlaitumilla. Luonnonlaidunnuksen lisääntyminen puolestaan vaikuttaa positiivisesti uhanalaisten luontotyyppien tilaan, hankkeen ideoinut Petri Leinonen Suomen lammasyhdistyksestä selvittää.

WWF:n koordinoiman hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Suomen lammasyhdistys, Suomen Maremmano-Abruzzese seura ry ja Suomen alpakka- ja laamayhdistys ry. Hanke on käynnissä vuoden 2022 loppuun asti.