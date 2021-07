Somerolla mahdollinen korona-altistuminen musiikkiteatterissa

Somerniemen musiikkiteatterin esityksissä Somerolla on todettu mahdollinen korona-altistuminen. Altistuminen on voinut tapahtua esityksissä, jotka on pidetty 11.–13. heinäkuuta.

Jäljitystyö on Someron tiedotteen mukaan kesken. Altistuneisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut.

Esityksissä olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.