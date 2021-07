IS: Amirkhania epäillään törkeästä kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta

Turkulaista vapaaottelijaa Makwan Amirkhania epäillään Ilta-Sanomien tietojen mukaan törkeästä kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta. Asia liittyy lehden mukaan Amirkhanin Facebookissa julkaisemaan ja sittemmin poistamaan kirjoitukseen koskien kiinteistövälittäjä Jethro Rostedtia.

Rostedt teki kirjoituksesta rikosilmoituksen. Poliisi päätti keskiviikkona esitutkinnan aloittamisesta, mutta ei vahvista epäillyn eikä asianomistajan henkilöllisyyttä.

Ilta-Sanomien mukaan asianomistajat ovat Rostedt ja tämän poika.

Vyyhti alkoi viime viikonloppuna, kun Rostedtin Studio-yökerhossa oli joukkotappelu. Rostedt syytti tappelusta Facebookissa ulkomaalaistaustaisia. Amirkhani reagoi kirjoitukseen voimakkaan alatyylisellä kirjoituksella.

Poliisi tutkii kirjoituksen siitä huolimatta, että Amirkhani poisti sen.

– Julkisesti on esitetty sellaisia seikkoja asianomistajasta, mitkä sinällään ovat jo törkeitä väitteitä. Joukko, joka tätä julkaistua kirjoitusta on lukenut, on hyvin suuri. Nyt ei puhuta edes sadoista ihmisistä, vaan tuhansista ihmisistä, jotka ovat tämän kirjoituksen nähneet. Silloin katsomme, että törkeän rikoksen peruste on käsillä, sanoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kristiina Kontio Ilta-Sanomille.