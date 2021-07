Oletko törmännyt helteen aiheuttamiin kummallisuuksiin? – Vastaa Turun Sanomien kyselyyn

Suomi on kokenut tänä kesänä ennätyksellisen pitkän hellejakson. Kuumuutta ja kuivuutta on riittänyt kohta kuukauden putkeen. Luontokin on hämmentynyt, kun pintavesien lämpötilat lähentelevät 30 astetta ja kävyt vuotavat kuumuudessa pihkaa.

Turun Sanomat kerää lukijoiden havaintoja helteen aiheuttamista erikoisuuksista. Loppuiko mökkikaivosta vesi? Käyttäytyvätkö lemmikit ja luonnon eläimet kummallisesti? Miten paahde vaikuttaa?