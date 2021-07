Läntisillä merialueilla luvassa ukkosia sunnuntaihin saakka – merivartiosto kehottaa veneilijöitä pysymään maissa, kunnes ukkosrintamat ovat väistyneet

Helsinki

Länsi-Suomen merivartiosto on tänään varoittanut veneilijöitä läntisillä merialueilla voimakkaista ukkosrintamista.

– Huomio veneilijät! Merenkurkkua ja Ahvenanmaata lähestyvät voimakkaat ukkosrintamat. Merivartiosto suosittelee pysymään maissa, kunnes rintama on mennyt ohi, merivartioston tviitissä sanottiin hieman kello yhdeksän jälkeen aamulla.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ukkoset liikkuvat tällä hetkellä rannikkoa pitkin kohti pohjoista.

– Näyttäisi siltä, että läntisillä merialueilla tulee koko seuraavan vuorokauden ajan ukkosia, päivystävä meteorologi Jani Parviainen sanoo.

– Ukkosia voi esiintyä illan aikana ainakin Selkämerellä ja Merenkurkussa. Lisäksi Baltian suunnalla nousevat uudet kuurot pysynevät hengissä ihan Selkämeren pohjoisosiin asti ja voivat aamuyöllä paikoin voimistua.

Parviaisen mukaan pohjoisella Itämerellä liikkuvien veneilijöiden kannattaa ottaa seuraavan vuorokauden ajan ainakin tuulenpuuskat huomioon. Suomen länsiosissa ja Ruotsin yllä oleva matalapaine voimistaa ukkoskuurojen tuulenpuuskia.

– Keskituulennopeus on sunnuntaiaamuna aika lähellä 11:tä metriä sekunnissa pohjoisella Itämerellä. Se kannattaa pitää mielessä, Parviainen toteaa.

– Ukkoskuuroihin voi aina liittyä voimakkaita puuskia. On mahdollista, että puuskissa tuuli yltyy 15 metriin sekunnissa.

Epävakainen sää jatkuu maan pohjoisosissa

Ilmatieteen laitoksen mukaan sade- ja ukkoskuurot liikkuvat sunnuntaina rannikolta maan pohjoisosiin. Kainuussa ja Lapissa on odotettavissa epävakaista säätä ainakin maanantaihin saakka.

– Maanantaina ukkoskuuroja on enää pohjoisimmassa Lapissa. Tiistaina epävakainen alue on väistynyt, ja koko maassa on silloin poutainen sekä lämmin päivä, Parviainen sanoo.

Lämpötilat ovat tuolloin etelässä 30 asteen tienoilla, ja ainakin Keski-Lapissa päästään Parviaisen mukaan hellelukemiin.