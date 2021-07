Sinilevätilanne on pysynyt viime viikon kaltaisena. Lounais-Suomessa levähavaintoja eniten Saaristomerellä. Tilanne sisävesialueilla on Ely-keskuksen mukaan edelleen rauhallinen, vaikka järvet ovat poikkeuksellisen lämpimiä.

Merialueilla sinilevää on havaittu runsaimmin Korppoon, Nauvon, Houtskarin ja Iniön alueella. Kemiönsaareen eteläpuolella levää on havaittu Hiittisten ja Rosalan alueella.

Lämmin ja tyyni sää on Suomen ympäristökeskuksen tiedotteen mukaan edistänyt sinilevien kasvua etenkin merialueilla.

– Kasvu on kiihtynyt pitkään jatkuneen lämpimän sääjakson seurauksena. Havaintoja on tehty runsaasti eri puolilta rannikkoa, mutta sinileväkukintojen huippuun on kuitenkin vielä matkaa. Tavallisesti sinileväkukinnat ovat runsaimmillaan heinäkuun loppupuolella tai elokuun alussa, kertoo korkeakouluharjoittelija Lilja Nikula Suomen ympäristökeskuksesta tiedotteessa.

Selkämerellä, Pyhärannan edustalla sinilevää on havaittu viime viikkojen tapaan.

Paikka paikoin tuulinen sää on sekoittanut vesiä, jolloin sinilevä on saattanut olla sekoittuneena vedessä. Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin sekä muihin havaintoihin.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin löytyy Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä Järvi-meriwikistä.

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen Ely-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530.