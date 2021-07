Café Victorin lounas on höystetty hortoillen

Turun taidemuseossa toimiva kahvila Café Victor on myös oiva lounaspaikka. Tiistaista perjantaihin tarjolla on viikoittain vaihtuva salaattilounas, jossa hyödynnetään sesongin raaka-aineita.

Kesällä salaateissa ja kahvilan muissa herkuissa näkyvät villiyrtit ja -vihannekset, joita kahvilayrittäjä ja luonnonvaratuottaja Annika Hotti kerää lähiluonnosta.

– Innostuin kasveista jo lapsena. Kesäkaudella hortoilen villivihannesten perässä ja syksyllä samoilen metsissä sienten ja marjojen perässä. Hortoilu on aarteenmetsästystä, joka tuo hyvinvointia. Itse poimituissa luonnon antimissa minua kiehtovat ennen kaikkea maut, ja ruuanlaitossa villiyrteillä pääsee käyttämään luovuuttaan.

Annika Hotti on pyörittänyt Café Victoria yhdessä Eetu Korhosen kanssa nelisen vuotta. Villiyrtit ja -vihannekset ovat olleet osa kahvilan tarjontaa alusta asti. Nykyään Hotin ja Korhosen pyörittämä Ripaus-yritys järjestää myös villiyrttikursseja.

– Muun muassa Barcelonassa ja Reykjavikissa asuessamme havahduimme arvostamaan entistä enemmän Suomen puhdasta luontoa. Olemme olleet pitkään innoissamme villiyrteistä ja haluamme käyttää niitä ruuanlaitossa. Kahvilassa villiyrtit näkyvät etenkin viikonloppuisin tarjottavalla aamiaisella, mikä on meidän pääjuttumme.

Jane Iltanen Café Victorin lounaaseen sisältyy salaattiannoksen lisäksi aamulla leivottua hapanjuurileipää sekä laadukasta pienpaahtimokahvia tai teetä.

Aiemmin kahvilassa oli tarjolla keitto- ja salaattilounas. Kokemus on Hotin mukaan osoittanut, ettei lämmin keittolounas maistu asiakkaille kuumina kesäpäivinä. Siksi tänä kesänä panostetaan kesäisen raikkaisiin salaattilounaisiin.

– Sää vaikuttaa asiakkaiden mieltymyksiin. Lisäämme keiton valikoimaan, jos asiakkaat alkavat kysellä sitä.

Salaattiannokset valmistetaan tilauksesta ja tarjoillaan pöytiin kauniisiin astioihin koottuina.

Lounaaseen sisältyy salaattiannoksen lisäksi aamulla leivottua hapanjuurileipää sekä laadukasta pienpaahtimokahvia tai teetä. Lisäksi valikoimista löytyy suolaisia piiraita ja leipiä, jotka sopivat myös hyvin lounaaksi.

– Keittiömme sielu ovat Anna Kallio ja Riikka Halenius. He saavat toteuttaa vapaasti omia ideoitaan. Esimerkiksi salaattimme ovat sellaisia, joita tulee harvoin tehtyä kotona.

Jane Iltanen Café Victorin lounassalaateissa näkyy sesonkiajattelu. Kesän ajan annoksia höystetään villiyrteillä ja muilla kauden herkuilla.

Testipäivänä tarjolla oli ruokaisa salaatti, joka sisälsi salaattisekoituksen, uusia perunoita, marinoituja belugalinssejä ja retiisiä sekä tilli-jugurttikastiketta. Annos oli paitsi todella kaunis myös raikas ja sopivan ruokaisa. Salaatin päälle ripotellut kukat, tuhti pala juureen leivottua leipää, ihana levite sekä hyvä kahvi kruunasivat lounaan.

Jos lounaan jälkeen vatsassa on vielä tilaa jälkiruualle, tarjolla on erilaisia makeita kakkupaloista pullaan. Alusta asti yksi paikan suosikeista on ollut kanelipulla, jota on kehuttu Suomen ja jopa maailman parhaaksi.

Café Victorin kanelipulla uudistui viime vuoden keväällä, kun museo ja kahvila olivat kiinni koronan vuoksi. Uusi pulla on vegaaninen ja leivottu hapanjuureen. Myös perinteinen korvapuustimalli muuttui kanelisolmuksi.

– Saimme idean, että voisimme alkaa leipoa hapanjuurileipää ja siinä samassa päätimme kokeilla leipoa myös pullaa hapanjuureen. Uudistunut pulla on saanut asiakkailta hyvän vastaanoton, Hotti sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.