Jane Iltanen

Matkustajan on ennen matkaa itse selvitettävä, mikä EU:n koronatodistus tarvitaan kohdemaan rajanylitykseen. Todistus sairastetusta taudista on voimassa suosituksen mukaan aikaisintaan 11 vuorokautta ja enintään 180 vuorokautta siitä, kun henkilö on saanut positiivisen koronatestituloksen.