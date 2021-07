Turun tartuntamäärät kasvaneet – jos määrät nousevat, vaarana on rajoitusten lisääntyminen

Koronatilanne on Turussa kiihtymässä ja ihmisiltä toivotaan vastuullisuutta virukselta suojautumisessa, tiedottaa Turun kaupunki. Turussa todettiin 59 uutta koronatartuntaa viikolla 26. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 42 tapausta 100 000 henkilöä kohden. Tartunnanjäljitysprosentti on 80 prosenttia.

– Turun koronatilanne on huonontunut ja tartuntamäärät kasvaneet. Tartuntoja saadaan esimerkiksi ravintoloissa. Toivomme, että ihmiset muistaisivat edelleen huolehtia turvaväleistä, maskin käytöstä ja käsihygieniasta. Jos tartuntamäärät kasvavat edelleen, vaarana on rajoitusten lisääntyminen, toteaa ylilääkäri Suvi Vainiomäki.

Vainiomäen mukaan tartuntoja on tullut noin seitsemästä ravintolasta.

Jalkapallon EM-kisamatkoista Pietariin seurasi 23 koronatartuntaa ja 7 jatkotartuntaa Turussa. Matkat Pietariin ja sieltä saadut tartunnat aiheuttivat lukuisia karanteeneja Turussa.

– Matkustamista Pietariin on syytä välttää.

Maskin käyttäminen, käsien peseminen ja turvavälien noudattaminen etenkin sisätiloissa ja ahtailla terasseilla on edelleen tärkeää, todetaan tiedotteessa. Ihmisten toivotaan pysyvän omissa seurueissaan ravintoloissa käydessään.

Sataman matkustajamäärät ovat kymmenkertaistuneet.

– Kesälomat näkyvät laivaliikenteessä. Matkustajamäärät ovat kymmenkertaistuneet keväästä, kertoo asiantuntijalääkäri Jane Marttila.

– Suurimmalla osalla laivamatkustajista on ennakkotodistus, jonka avulla satama-alueelta pääsee nopeasti pois jatkamaan matkaansa.

Ennakkotodistus on joko rokotustodistus, todistus sairastetusta koronavirusinfektiosta tai todistus negatiivisesta koronatestituloksesta.

Jos matkustajalla ei ole ennakkotodistusta, hänen kannattaa kirjautua sähköiseen Finentry-palveluun. Finentry-palvelun kautta koronatestilähetteen saaminen sujuu automaattisesti, rajalle ei tarvitse jäädä näytteenottoon ja matka etenee nopeammin. Finentry-palvelun avulla pystyy myös varaamaan ajan toiseen, 72–120 tunnin kuluttua tehtävään testiin.

Lentomatkustajilla ennakkotodistus on lähes poikkeuksetta olemassa. Sähköinen maahantuloa nopeuttava Finentry-palvelu on myös lentomatkustajien käytössä ja sen laajaa käyttöä suositellaan.

Ensimmäisen rokotusannoksen on Turussa saanut 109 928 turkulaista eli 56,3 prosenttia ja täyden rokotussarjan 41 594 eli 21,3 prosenttia turkulaisista.

Kaupungin mukaan messukeskuksessa rokotetaan täydellä kapasiteetilla koko kesän ajan. Rokotusten sujuvuuden takaamisen vuoksi kaupunki toivoo, ettei saatuja rokotusaikoja muutettaisi.

Uutinen täydentyy.