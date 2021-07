Tulli takavarikoinut noin sata luvatonta asetta – yksi rikoskokonaisuuden suurimmista paljastamistoimista tehtiin Turussa

Tulli tarkasti heinäkuussa 2020 Turussa pikarahtiyrityksen tiloissa ulkomailta saapuneen postilähetyksen, joka sisälsi kaasusumuttimen, nyrkkiraudan sekä kaksi ampuma-asetta. Ampuma-aseet olivat tyypiltään kaasuaseita. Kävi ilmi, että samalta lähettäjältä oli saapunut Suomeen aiemmin useita eri lähetyksiä, jotka olivat päätyneet vastaanottajiensa haltuun. Lisäksi selvisi, että samalta lähettäjältä oli saapumassa useita muita lähetyksiä Suomeen.

Sittemmin Tulli on onnistunut takavarikoimaan vuosina 2020 ja 2021 yhteensä noin 100 laittomasti maahantuotua kaasuasetta tai niin kutsuttua starttipistoolia. Aseet ovat löytyneet kymmenistä ulkomailta saapuneista eri puolelle Suomea osoitetuista lähetyksistä sekä esitutkintojen yhteydessä suoritetuissa kotietsinnöissä. Aseiden haltijoilla ei ole ollut hallussapitolupia aseisiin.

Tullin ulkomaanpostilähetyksistä takavarikoimia kaasuaseita.

Yksi rikoskokonaisuuden suurimmista paljastamistoimista tehtiin Turussa, jossa Tulli takavarikoi parikymppisen miehen hallusta kotietsinnän yhteydessä 12 luvatonta kaasuasetta. Esitutkinnan aikana selvisi, että mies oli ehtinyt Tullin takavarikoimien aseiden lisäksi maahantuoda ja levittää edelleen 27 kaasuasetta. Mies oli myynyt aseet pitkälti Tor-verkon välityksellä hänelle ennestään tuntemattomille henkilöille. Miestä epäillään asiassa törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Tulli teki toisen merkittävän löydön Turun seudulla yksittäisen kaasuaseen maahantuontiin liittyvän esitutkinnan aikana, kun kotietsinnän yhteydessä rikoksesta epäillyn kiinteistöltä paljastui parinkymmenen kannabiskasvin kasvattamon lisäksi verstas, jossa kaasuaseita oli muunnettu toimiviksi luotiaseiksi. Tällaiset muunnetut kaasuaseet toimivat tavallisen ampuma-aseen lailla ja ovat Tullin mukaan hengenvaarallisia.

Kotietsinnän yhteydessä Tulli takavarikoi yhteensä yli tuhat patruunaa, yli kymmenen kaasuasetta sekä kymmeniä aseen osia. Rikoksesta epäillyllä ei ollut hallussapitolupia takavarikoituihin esineisiin. Miestä epäillään asiassa muun muassa törkeästä ampuma-aserikoksesta sekä huumausainerikoksesta.

Tullin ulkomaanpostilähetyksestä takavarikoima kaasuase.

Tulli muistuttaa, että kaasuaseiden ja lähtökohtaisesti myös niin kutsuttujen starttipistoolien maahantuonti ja hallussapito vaativat ampuma-aselain mukaisen luvan. Maahantuonti vaatii lisäksi erillisen suostumuksen poliisilta.

Tulli on tehnyt asiassa kansainvälistä yhteistyötä muun muassa Tšekin tasavallan kanssa. Yhteistyön ansiosta on onnistuttu paljastamaan myös kymmeniä aikaisempia Suomeen tuotujen ampuma-aseiden luvattomia maahantuontitapauksia.

Tulli on tutkinut rikoskokonaisuuteen liittyviä asioita törkeinä ampuma-aserikoksina ja ampuma-aserikoksina. Osa asioista on esitutkintavaiheessa tai syyteharkinnassa, osa on jo käsitelty tuomioistuimissa.