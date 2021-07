Turussa Kauppatorin Monitori kiinni korona-altistuksen vuoksi

Tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona Aurakadulla sijaitseva Monitori on poikkeuksellisesti suljettu. Turun kaupunki on kertonut Monitorin toimipisteessä todetusta kahdesta koronatartunnasta, jotka on todettu 2.heinäkuuta. Kaupungin mukaan altistumisia ei ole tapahtunut.

Kevään ja kesän aikana niin Kauppatorin kuin Skanssin Monitoreissa on otettu asiakasodotustilaan yhtaikaa rajoitettu määrä asiakkaita siten, että kahden metrin turvaetäisyydet on voitu huomioida. Asiakkaille on suositeltu puhelin-, chat- tai digitaalista asiointia.

Asiointipalvelun ja matkailuneuvonnan puhelin ja chat palvelevat normaalisti kello 9-16. Skanssin Monitori palvelee normaalisti.

Monia kaupungin ja Kelan asioita voi hoitaa verkossa.

Fölin matkakorttien muut latauspaikat löydät täältä.

Torstaina 8.heinäkuuta ja perjantaina 9.heinäkuuta Kauppatorin Monitori palvelee kello 9-16.