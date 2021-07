Turussa Satakunnantiellä Nuijamaantien ja Varkkavuorenkadun välillä on vesirunkolinja vioittunut. Vian vuoksi tielle on valunut vettä ja Turkuun päin kulkeva ajokaista on pois käytöstä.

Pelastuslaitos sai ensitiedotteen tehtävästä maanantaina kello 17.09.

Uutinen päivittyy.