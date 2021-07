Salossa järjestetään pop up -rokotuspäivä elokuussa

Salossa järjestetään toinen pop up -rokotuspäivä torstaina 5. elokuuta kello 10–17. Ensimmäinen pop up -rokotuspäivä kesäkuun lopulla oli Salon kaupungin mukaan suosittu, ja onnistunutta kokeilua haluttiin jatkaa. Pop up -rokotuspäivänä rokotukselle voi tulla ilman ajanvarausta.

Nyt Salossa rokotetaan kaikkia yli 16-vuotiaita sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvia 12–15-vuotiaita. Sähköisesti ajan voivat varata kaikki 18 vuotta täyttäneet perusterveet sekä 18 vuotta täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat. Alle 18-vuotiaiden ajanvaraus toimii puhelimitse. 12–15-vuotiaat tulevat rokotukseen huoltajan kanssa.

Ensimmäinen rokotusannos on 12-17-vuotiaille Pfizer-Biontechin Comirnaty-rokote ja 18 vuotta täyttäneille joko Comirnaty- tai Moderna-rokote. Sähköinen ajanvaraus osoitteessa salo.terveytesi.fi ja ajanvaraus puhelimitse arkisin klo 8–14 numerosta 02 7723 605.

Jos jo annettu rokotusaika ei sovikaan, sen voi peruuttaa tai siirtää soittamalla rokotusajanvaraukseen numeroon 02 7723 605 arkisin 8–14. Rokotusaikaa ei voi siirtää sähköisesti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tehosteannoksen ajankohtaa ei ole mahdollista aikaistaa. Jos tehosterokotusajan joutuu peruuttamaan, on tärkeää huolehtia siitä, että ottaa toisen rokoteannoksen. Toinen rokoteannos vahvistaa rokotteen suojatehoa sekä koronaviruksen kantamuotoa että virusmuunnoksia vastaan. Toinen annos myös varmistaa, että suoja kestää mahdollisimman pitkään.

Omakannasta saatavaan rokotustodistukseen liittyvää ongelmaa korjataan Salossa edelleen. Tällä hetkellä noin 68 prosenttia salolaisten rokotustodistuksista on saatavilla Omakannasta. Muut matkalle lähtijät saavat todistuksen annetuista koronarokotuksista lähimmältä terveysasemalta. Salon kaupunki muistuttaa, että todistus tarvitaan ainoastaan ulkomaanmatkoille lähdettäessä.

Ennen matkalle lähtöä on hyvä ladata mobiililaitteeseen Finentry-palvelu. Palvelu helpottaa rajamuodollisuuksia merkittävästi lentokentällä ja satamassa.