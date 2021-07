Tartuntamäärät ovat olleet Turussa juhannuksen jälkeen nousussa. Suosituksia käsihygieniasta, turvaväleistä ja maskin käytöstä on edelleen erittäin tärkeää noudattaa. Huonontunut koronatilanne näkyy myös puhelinpalveluissa, sillä Turussa terveysasemien ajanvarausnumero, koronaneuvontapuhelin ja koronarokotuspuhelin ovat ruuhkautuneet. Puhelimiin kannattaa soittaa vain kiireellisissä tapauksissa.

Turussa on todettu tällä viikolla yhteensä 52 tartuntaa. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 30. Tartunnanjäljitysprosentti on 80 prosenttia. Turussa ja Varsinais-Suomessa ollaan yhä perustasolla, mutta moni kiihtymisvaiheen kriteeri täyttyy. Kiihtymisvaiheeseen siirtyminen tarkoittaisi lisää rajoituksia. Tartuntoja todetaan tällä hetkellä 20-30 -vuotiaissa nuorissa aikuisissa. Huolena terveystoimessa on erityisesti koronaviruksen delta-variantti ja sen tartuttavuus.

Turussa on tähän mennessä todettu 21 henkilöllä Pietarin-matkaan liittyvä koronavirustartunta ja kolme jatkotartuntaa.

– Epidemian aikana jo omaksuttuja käytäntöjä käsi- ja hengitystiehygieniassa sekä turvaväleistä on syytä jatkaa. Yksityistilaisuudet tulee järjestää terveysturvallisesti ja huomioida kaikessa toiminnassa pahentunut koronatilanne, ylilääkäri Suvi Vainiomäki sanoo tiedotteessa.

Kesälomista huolimatta kaupunki suosittaa, että toiselle rokotusannokselle tulisi hakeutua ensimmäisen rokotuskerran yhteydessä annettuna ajankohtana.

– Rokotustilanne on Turussa hyvä, mutta koronarokote ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Yhden tai kaksikin rokoteannosta saaneiden tulee huolehtia edelleen turvaväleistä, käyttää kasvomaskia, pestä käsiä ja noudattaa muita ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi, tuotantojohtaja Laura Saurama hyvinvoinnin palvelukokonaisuudesta kertoo.

Turun kaupunki suosittelee edelleen kasvomaskin käyttöä julkisilla paikoilla, kaupungin toimipaikoissa sekä terveydenhuollon toimipisteissä asioidessa. Myös etätyötä suositellaan.