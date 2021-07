Piikkiönlahteen on päässyt valumaan puhdistamatonta jätevettä vanhasta jätevesipumppaamosta, kertoo Kaarinan kaupunki. Alustavan selvityksen perusteella vuoto on voinut jatkua pisimmillään vajaan kahden viikon ajan. Vettä on voinut vuotaa enintään noin 12 000 kuutiota.

Piikkiön vanhan jätevedenpuhdistamon yhteydessä olevan jätevedenpumppaamon havaittiin 28.6. rutiinitarkastuskäynnin yhteydessä olevan pysähdyksissä. Alustavan selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että pysähdys on voinut tapahtua enintään vajaat kaksi viikkoa ennen sen havaitsemista. Toimintahäiriön aikana Piikkiöstä ja osasta Paimiota Turun Kakolan keskuspuhdistamolle matkalla olleet jätevedet ovat valuneet ylivuotoputkea pitkin Piikkiönlahteen puhdistamattomina.

Pumppaamo saatiin uudelleen käyntiin nopeasti vahingon havaitsemisen jälkeen, eikä uutta jätevettä enää laske Piikkiönlahteen. Syynä tapahtumaan ovat olleet yhtä aikaa sattuneet vahinko- ja vauriotapahtumat automaatiossa, tiedonsiirrossa ja inhimillinen erehdys.

Viimeisimmät vesitutkimusnäytteet eivät anna käyttöä rajoittavaa suositusta tai kieltoa Piikkiönlahden ranta-alueiden eli Kuusiston linnanraunioiden, Paatkankareentie 63:n tai Krapilantie 31:n uimarannoille. Näytteet on otettu kyseisiltä rannoilta 1.heinäkuuta. Raadelman uimarannalta on otettu näytteitä 22.6. ja 30.6. Terveydensuojeluviranomainen ei myöskään ole antanut Raadelman uimarannalle käyttöä rajoittavaa suositusta tai kieltoa vesinäytteiden tulosten perusteella. Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti molemmilla kerroilla vaatimukset.

Tulokset on julkaistu kaupungin uimarantojen vesitutkimussivuilla.

Liedon terveysvalvontaan tai Kaarinan kaupungille ei ole tullut epäilyksiä Piikkiönlahden veden laadusta tai havaintoja epäpuhtauksista. Uimavedestä voi sairastua, jos uimari vahingossa nielee jätevedellä saastunutta uimavettä. Jäteveden mukana uimaveteen voi päätyä muun muassa suolistoperäisiä taudinaiheuttajia.

Vesistövaikutusten arviointia varten on Varsinais-Suomen Ely-keskus edellyttänyt kaupungille vesistötarkkailun toteuttamista päästön vaikutusten seurantaa varten.

Juttua päivitetty tuoreilla vesitutkimusnäytteillä klo 14.25