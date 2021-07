Heinäkuussa maantiet Loimaalla ja Salon läheisyydessä saavat pintaremontin

Jori Liimatainen

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan, Ely-keskus kertoo. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu päällystystöiden jälkeen.