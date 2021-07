Naantalin purjehdusseura sai tarpeekseen Lammasluodon ilkivallasta ja luvattomista uimareista

Riitta Salmi

Lammasluodossa on Naantalin purjehdusseuran, Meripelastajien sekä yksityisten omaisuutta, ja alue on ensisijaisesti tarkoitettu näiden tahojen toiminnan pyörittämiseen. Jatkuvan ilkivallan takia purjehdusseura on päättänyt rajoittaa alueen käyttöä ulkopuolisille.