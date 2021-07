Pohjoismainen saaristoyhteistyö on toteuttanut selvityksen Turunmaan ja Ahvenanmaan saariston kävijämääristä. Kävijämäärien kartoittamiseen on käytetty hyväksi mobiilidataa eli matkapuhelimien maantieteellistä sijaintia. Kyse on uudenlaisesta pilottihankkeesta.

– Matkapuhelindatan avulla on kuitenkin mahdollista saada luotettavaa tietoa matkailijamäärien muutoksista ja vertailuaineistoa eri kohteiden suosiosta. Voidaan sanoa, että dataan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta Turunmaan saaristoa koskeva mobiilidataan pohjautuva tutkimus on ensimmäinen, jonka avulla saadaan kattava käsitys alueen

vierailijamääristä, ajankohdista ja keskittymistä, kertoo tiedotteessa Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Antti Honkanen.

Vertailemalla tietoja vuosilta 2019 ja 2020 erottuu datassa koronapandemian vaikutukset. Kävijämäärät kasvoivat viisi prosenttia sekä huippusesonkina sekä sesonkiajan ulkopuolella. Saaristossa myös vietettiin enemmän aikaa, 1,5 miljoonaa kävijää yöpyi saaristossa ja vilkkain kausi jatkui pitempään vuonna 2020.

Yöpyjien määrä välillä tammikuu–syyskuu kasvoi 13 prosenttia, mikä osittain johtui sesonkiasukkaiden virkistysasuntojen käytöstä pandemian aikana.

Eniten kävijöitä oli juhannuspäivänä. Tuolloin 45 000 kävijästä puolet myös yöpyi saaristossa.

Korona-aika on selvästi lisännyt kotimaan matkailua, sillä Turunmaan ja Ahvenanmaan saariston kävijämäärä oli vuonna 2020 3,9 miljoonaa.