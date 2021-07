Sinilevätilanne rauhallinen Varsinais-Suomessa: hieman lisäystä Saaristomerellä, sisävesillä ei havaittu juurikaan

Sinilevät ovat hieman lisääntyneet Saaristomerellä viime viikosta. Sisävesialueilla tilanne on ainakin toistaiseksi pysynyt rauhallisena ja viimeviikon kaltaisena. Varsinais-Suomen Ely-keskus kertoo katsauksessaan.

Merialueilla sinilevät ovat runsastuneet Saaristomerellä sisä- ja etenkin välisaaristossa. Ulkosaaristossa on tehty vähäisiä sinilevähavaintoja. Satelliittikuvissa sinilevää on havaittu erityisesti Korppoon ja Nauvon pohjoisen puoleisilla välisaariston merialueilla. Myös Gullkronan selällä on satelliittikuvien perusteella sinilevää, mutta muutoin ulkosaaristossa levää on toistaiseksi vähemmän kuin sisempänä.

Levien pintaesiintymistä ei Ely-keskukseen ole toistaiseksi tullut havaintoja. Saaristomeren eteläpuolisella avomerialueella sinilevää on satelliittihavaintojen mukaan kuitenkin jo melko runsaasti. Selkämerellä tilanne on hyvä, joskin Pyhärannan edustalla sinilevähavainnot ovat lisääntyneet.

Sisävesialueilla tilanne on pysynyt merialueita rauhallisempana. Kuluvalla viikolla Sinilevää ei juurikaan havaittu Ely-keskuksen ja Rotarien vakioseurantapaikoilla.

Lämpimän ja heikkotuulisen sään on ennustettu jatkuvan, joten sinilevätilanne voi pahentua nopeastikin. Sinilevätilanne voi myös muuttua hyvin nopeasti tuulen suunnan vaihtuessa, minkä vuoksi esimerkiksi veden uintikelpoisuus tulee aina arvioida ensisijaisesti paikan päällä.