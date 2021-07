Uusi haitallinen vieraslaji kiehkuravesirutto löytyi Paimiosta

Paimion Ankkalammesta on löytynyt Suomelle uusi haitallinen Pohjois-Amerikasta peräisin oleva vieraslajikasvi kiehkuravesirutto (Elodea nuttallii). Tämä uposlehtinen vesikasvi kuuluu EU:n vieraslajiluetteloon eli se on säädetty haitalliseksi koko EU:n alueella.

Kiehkuravesirutto on levinnyt Ankkalampeen todennäköisimmin ihmisen levittämänä mahdollisesti akvaariosta. Ankkalammesta on tavattu myös akvaariokalana tunnettu aurinkoahven (Lepomis gibbosus), joka on myös EU:ssa haitalliseksi säädetty vieraslaji. Aurinkoahventa on tavattu lammikoissa Ruskolla että Turussa.

Kiehkuravesirutto on voimakas kilpailija ja voi vallata tilaa muilta vesikasveilta, huonontaa vedenlaatua ja siten aiheuttaa merkittäviä muutoksia vesistöjen eliöyhteisöissä. Ihmiselle siitä ei ole vaaraa, vaikka sen massakasvustot heikentävät vesistön virkistyskäyttöä. Suomen luonnosta lajia ei ole aiemmin havaittu, vaikka kiehkuravesiruttoa on jo esiintynyt Virossa, Ruotsissa ja Norjassa.

Kiehkuravesirutto leviää kanadanvesiruton tavoin pienestäkin versonpätkästä ja voi valloittaa nopeasti uusia alueita myös meillä Suomessa. Uusista havainnoista tulee ilmoittaa vieraslajit.fi-sivustolla kuvan kera.