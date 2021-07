Avi julkaisi viikon alussa toimintaohjeen villikissapopulaatioiden hävittämisestä, josta myös Turun Sanomat uutisoi. Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue kritisoi ohjetta ja uskoo siinä olevan monia epäkohtia.

– On hyvä asia, että myös Avi on herännyt kissaongelmaan ja haluaa parantaa tilannetta yhtenäisellä ohjeistuksella. Ohje sisältää kuitenkin useampia kohtia, jotka ovat epäeettisiä ja sotivat eläinsuojelun perusperiaatteita vastaan, Rekku Rescuen lausunnossa kerrotaan.

Eläinsuojeluyhdistys kritisoi muun muassa kannanottoa kissan rahallisesta arvosta. Avin lausunnossa todetaan, että "kissat ovat rahalliselta arvoltaan vähäisiä ja niiden hoitamisesta koituu kustannuksia" ja "mikäli kissa ei ole terve, kissan laajamittainen sairaudenhoito ei tyypillisesti ole tarkoituksenmukaista."

Rekku Rescuen mukaan lausuma on julma ja edustaa vuosikymmenien takaista arvomaailmaa. Eläinsuojeluyhdistys kertoo Avin määritelmä kissan arvosta olevan kuin "märkä rätti eläinsuojelijoiden ja kissojen kasvoille" ja heikentävän kissan arvoa entisestään.

– Kissojen arvostus on suoraan verrannollinen kissaongelmaan. Mitä vähäisemmäksi kissan arvo mielletään, sitä helpommin kissoja jätetään heitteille ja sitä vähemmän kissoja leikkautetaan ja tunnistusmerkitään. Eläinsuojelijat ovat tehneet vuosikausia työtä maatiaiskissan arvon parantamiseksi.

Lisäksi yhdistys kokee ongelmallisena ohjeistuksen lopettaa koko kissapopulaatio, mikäli yhdestäkin testattavalta kissalta löytyy calicivirus tai FIV- tai FeLV-tartunta.

– Calicivirus on erittäin yleinen populaatiokissoilla, mutta niin myös vapaana ulkoilevilla rokottamattomilla kotikissoilla ja niin sanotuilla navettakissoilla. Monet viruksen kantajat eivät koskaan saa oireita. Myös oireita saanut kissa on hoidettavissa ja voi elää hyvää elämää täysin oireettomana.

Eläinsuojeluyhdistyksen mukaan FIV vaatii tarttuakseen verikontaktin, esimerkiksi puremahaavan. Tämän vuoksi ei olisi perusteltua olettaa koko populaation kantavan virusta, jos se todetaan yhdellä tai kahdella kissalla.

– Myöskään FeLV-tartuntaa ei välttämättä ole kuin pienellä osalla populaatiota. Mikään edellä mainituista sairauksista ei ole zoonoosi, eikä niistä ole vaaraa ihmisille.

Yhdistyksen mukaan vastuulliset eläinsuojelutoimijat eivät sijoita populaatiosta pelastettuja kissoja muiden kissojen kanssa samoihin tiloihin ennen kuin ne on testattu mahdollisten tarttuvien tautien varalta.

Rekku Rescue kritisoi myös Avin ohjeessaan nostamaa maanomistajan metsästysoikeutta tavatessaan tontillaan villiintyneitä kissoja.

– Tosiasiassa kissan pyydystäminen elävänä on ainoa suositeltava tapa toimia, koska muuten on mahdotonta varmistaa, että kyseessä on villiintynyt kissa. Yksittäiset kissat tulee aina pyydystää ja toimittaa kunnan löytöeläimistä huolehtivalle taholle.