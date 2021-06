Kauppiaskadulla kaadetaan vanha puistolehmus torstai-iltana, työn ajan jalankulku on keskeytetty pariksi tunniksi

Turussa Kauppiaskadun ja Yliopistonkadun risteysalueella oleva huonokuntoinen puu on merkitty kaadettavaksi katusuunnitelmissa. Lehmus kaadetaan 1.heinäkuuta.

Kaupungin suunnitelmien mukaan alueelle istutetaan myöhemmin uusia katupuita.

Lehmus (Tilia x vulgaris) on arviolta yli sata vuotta vanha ja erittäin huonossa kunnossa. Puu on kartoitettu vuosina 2012 ja 2018. Kartoituksissa on todettu lehmuksen olevan pahasti onkaloitunut. Puun korkeus on yli 15 metriä ja rungon ympärysmitta noin neljä metriä.

Puun kaataminen liittyy alueella tehtäviin vesihuoltolinjojen siirtotöihin. Työn aikana torstaina jalankulkuliikenne on hetkittäin keskeytetty ilalla kello seitsemän ja yhdeksän välillä. Paikalla on liikenteenohjaus.