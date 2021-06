Lyhytikäiseksi jääneen sateenkaarisuojatien jälkeen Turussa maalataan keskiviikon ja torstain välisenä yönä Teatterisillan keskellä oleva suurikokoinen tähti sateenkaaren väreihin. Turun kaupungilta kerrotaan, että sateenkaaren värit maalataan sillalle korostamaan kaupungin arvoja ja toimia yhdenvertaisuudesta ja vastuullisuudesta sekä kunnioittamaan ihmisten tasa-arvoa ja moninaisuutta. Kesäkuussa vietetään myös Pride-kuukautta, johon Turku teolla samalla osallistuu.

Sateenkaari tehdään Teatterisillan pinnassa kulkevaan taideteokseen, jonka on suunnitellut turkulainen kuvataitelija Jan-Erik Andersson. Andersson on suunnitellut myös sillan pinnassa kulkevan tähden sateenkaarikuvion.

Sateenkaaren värit maalataan väliaikaisesti tähtikuvion graniittikiviin keskelle siltaa, jossa on yksi osa Anderssonin kolmiosaisesta työstä Turun Linnantontun ja Valpuri Innamaan kohtaaminen Teatterisillalla (1997). Tähti on osa Linnatontun myssyä, jonka kuvio etenee pitkin sillan toista puolta. Vastakkaiselta puolelta siltaa pitkin kiemurtelee Valpuri Innamaan hiuskiehkura. Kohtaaminen tapahtuu sillan keskellä. Andersson on ottanut tähden sateenkaaren värisuunnittelun lähtökohdaksi alkuperäisen sateenkaarilipun suunnitelleen taiteilija Gilbert Bakerin version, joka esiteltiin ensimmäisen kerran Los Angelesissa 25.kesäkuuta vuonna 1978.

Turun kaupungin oli tarkoitus maalata sateenkaaren värit koko sillan mitalle, mutta tämä oli teknisesti liian hankala ja kallista toteuttaa. Kaupungin asiantuntijat päätyivät taiteilija Jan-Erik Anderssonin ehdotukseen suuren ja selkeärajaisen tähden maalaamiseksi.

Sateenkaaren väreissä oleva tähti on paikallaan elokuun loppuun saakka, jolloin se poistetaan spraymaalien poistamiseen erikoistuneen yrityksen toimesta. Maalit ovat ympäristöystävällisiä, eikä värien poistaminen kuormita jokea tai muuta ympäristöä.

Sillan tähden spray-maalaa turkulainen graffittitaiteilija Mr. Oddity.

Tähti maalataan Teatterisiltaan spray-maaleilla keskiviikon ja torstain välisenä yönä, ja silta on poissa käytöstä kello 23-06. Sillalla on tällöin liikenteenohjaus.

Sateenkaarisuojatien kulut maksoi Turun kaupunginteatteri. Teatterisillan maalaamisen kulut maksaa Turun kaupunki.

Maalatut sateenkaaret ovat aiheuttaneet kesäkuussa Turussa hämmennystä. Turkuun maalattiin sateenkaarisuojatie kaupunginteatterin eteen Itäiselle Rantakadulle teatterin aloitteesta tiistaina 8.kesäkuuta. Sateenkaarisuojatien oli tarkoitus olla paikallaan kesän ajan. Sateenkaarisuojatie jouduttiin poistamaan poliisin pyynnöstä keskiviikkona 9.kesäkuuta. Poliisin tulkinta oli, että suojatie oli tieliikennelain vastainen. Monet turkulaiset innostuivat piirtämään omia sateenkaariaan katuliiduin ympäri kaupunkia.

Uusi paikka on sateenkaaren väreille näkyvä ja sopiva sekä kaupungin itse hallinnoima.

Maalatun sateenkaaren poistamisen jälkeen elokuussa Teatterisillan pinta saumataan uudestaan. Tämä on ollut kaupungin korjaussuunnitelmissa jo ennen sateenkaaren värien maalaamissuunnitelmaa. Sillan pintaa ei ole kunnostettu sen valmistumisen jälkeen vuonna 1998.