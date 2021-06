Läpiajoliikenne katkaistaan Kristiinankadulla torstaista lähtien – kesäkatu aloittaa toimintansa

Läpiajoliikenne katkaistaan Kristiinankadulla 1.7.-31.8. kesäkatukokeilun ajaksi. Läpiajokielto koskee Eerikinkadun ja Linnankadun välistä osuutta. Kesäkatukokeilun aikana vain tonteille ajo ja huoltoajo ovat sallittuja Linnankadun suunnasta. Eerikinkadun suunnasta pääsee edelleen ajamaan Kristiinankadun pysäköintihalleille, P-Stockmanniin ja P-Centrumiin.

Ajatus Kristiinankadun muuttamisesta kesäkaduksi nousi julkisuuteen ensimmäisen kerran jo viime vuoden joulukuussa. Asia sai sinetin tämän vuoden maaliskuussa.

Kesäkadun ajatuksena on, että kaupunkitilan viihtyisyys lisääntyisi ja tilaa aukeaisi kävelylle autoilun vähentyessä. Tulossa on istutuksia sekä oleskelu- ja kävelyalueita, minkä lisäksi kadunvarren yrittäjät saavat hyödyntää katutilaa. Ravintoloiden kesäterasseilla on lupa laajentua kokeilun ajaksi. Kesäkadulle suunnitellaan myös kausitoreja ja Tapahtumamatoilla järjestettäviä tapahtumia. Tapahtumamatto on Kristiinankadulla asfalttiin rajattu alue, jonka voi varata esimerkiksi esitystä tai myyntikojua varten. Idea Tapahtumamatoista syntyi keskustan Sytytä Turku -kehittämiskilpailusta.

Jane Iltanen Kristiinankadun ravintolat saavat laajentaa terassejaan kesäkadulle.

Kokeilu on herättänyt myös kritiikkiä, sillä Turun Ydinkeskustayhdistys esitti maaliskuussa yhdessä Kesko Lounais-Suomen kanssa huolensa siitä, että kesäkatu vaikeuttaa keskustan saavutettavuutta. Yhdistys painotti, että ajatus kaupungin viihtyisyyden kehittämisestä on hyvä, mutta keskustan tulisi olla helposti saavutettava kaikilla kulkuvälineillä. Turun ympäristölautakunta hyväksyi kesäkatukokeilun 23. maaliskuuta.

Kesäkatu on osa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

