Turun satama-alueella tehdään asfaltointitöitä

Turun Vallihaudankadulla on käynnissä asfaltointityöt Linnankadun ja Satamakadun välillä. Yksi ajokaista on poissa käytöstä ja paikalla on liikenteenohjaus.

Asfaltointitöitä tehdään Turun liikennekeskuksen mukaan tänään tiistaina kello 17 saakka.