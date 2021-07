Viidennen näyttämön pääroolissa on ruoka

Riitta Salmi

Ravintola Viidennen näyttämän pääpaino on illoissa, mutta tarjolla on myös lounasta. Lounasaikaan on tarjolla päivittäin vaihtuva lautasannos, joka sisältää erilaista ruokaa keitoista lihamurekkeeseen. Lisäksi on mahdollista tilata annoksia listalta. Lounaaseen kuuluu salaattipöytä ja leipä.