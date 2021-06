Turkulaisilla Pietarin kisaturisteilla jo 17 tartuntaa – 50 altistunutta tähän mennessä

Kaikki alkaa taas alusta

Ei yhtään yllätä, että kesä pitää perua. Kaikki merkit oli nähtävissä, kaikki tiesivät, että Venäjällä virus jyllää. Silti piti mennä jalkapalloa sinne katsomaan ja tuoda tuliaisena virusta. Nyt joudumme taas aloittamaan alusta viruksen torjunnan. Edes rokotukset eivät auta. Suurin osa rokotetuista on saanut vasta yhden rokotteen, eikä yksi rokote suojaa vielä tartunnalta. Joten millä mielellä nyt futisfanit aloittavat päivänsä? Toivottavasti käyvät testeissä ja noudattavat karanteenia. Muuten Suomi menee kiinni ja voidaan ottaa käyttöön se ulkonaliikumiskieltokin.



Sitä vaan ihmetteken, miksi osa porukasta käyttäytyy kuin mitään pandemiaa ei olisikaan. Heidän takiaan muut joutuvat kärsimään.



Vaikea tehtävä päättäjille saada korona kuriin, kun osa porukasta ei ymmärrä tai välitä noudattaa ohjeita. Näille porukan pettureille ei tule ilmeisesti mieleenkään miten paljon he saavat aikaan surua ja kärsimystä. On paljon ihmisiä, jotka ovat vakavasti sairaita ja varsinkin heille korona on niin vaarallinen, että henki voi mennä. Toiset ovat joutuneet eristäytymään koko pandemian ajan ja tämä kesä antoi jo lupauksen vapaammasta elämästä, mutta nyt se on peruttu, koska futisfanit eivät käyttäytyneet ohjeiden ja sääntöjen mukaan. He saivat aikaan uuden nousun koronavirukselle 😞



