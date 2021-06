Länsi-Suomen merivartioston juhannus oli kokonaisuudessaan työntäyteinen

Meripelastusjohtaja Tomi Maunu kertoo, että juhannuksen tehtävämäärä on ollut yhteensä 81 kappaletta, kun se viime juhannuksena oli 54.

Maunun mukaan tämä juhannus on ollut huomattavasti kiireisempi ja tehtävämäärät ovat kasvaneet jopa yli 50 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

– Kasvu on prosentuaalisesti varsin huomattava. Tehtävämäärien nousu selittynee ensisijaisesti lämpimällä säällä, mutta varmasti myös edelleen jatkuva koronatilanne ja sen myötä vähentynyt ulkomaanmatkailu vaikuttavat lukuihin. Vesiliikenne on ollut ajoittain todella vilkasta ja ihmisiä on ollut paljon myös mökeillä ja rannoilla, Maunu kertoo merivartioston tiedotteessa.

Huomattava osa meripelastus- ja avustustehtävistä johtui teknisistä vioista, joita kirjattiin 26 kappaletta. Karille ajoi seitsemän venettä, kahdessa veneessä oli vuoto ja yhdessä hälytystehtävässä epäiltiin venepaloa.

Vesiliikennevalvonnassa Länsi-Suomen merivartioston partiot tarkastivat juhannuksen kuluessa, kolmen päivän aikana, yhteensä 691 vesikulkuneuvoa. Huomautuksia jaettiin 27 henkilölle ja sakkoja kirjoitettiin 25 kipparille.

Puhallutuksia suoritettiin 435 kappaletta, joista suurin osa oli nollatuloksia. Joukkoon mahtui yhdeksän henkilöä, joita kaikkia epäillään vesiliikennejuopumuksesta.

– Odotamme edelleen sitä juhannusta jolloin yksikään vesillä kohtaamamme ei puhalla alkometriin yli sallitun rajan olevia lukemia, Maunu mainitsee.

Koko juhannuksen aikana meripelastustehtävistä neljä luokiteltiin meripelastuksen hätätilanteiksi.

Kaksi hätätilanteista sattui torstaina ilta-aikaan ja kaksi sunnuntaina puolilta päivin.

Torstain hätätilanteet sattuivat Porin Mäntyluodon edustalla ja Raumalla Olkiluodon länsipuolella.

Mäntyluodossa humalainen mieshenkilö oli pudonnut moottoriveneestään virtsatessaan ja Olkiluodossa kaksi henkilöä joutui veden varaan vesiskootterin vajotessa heidän altaan. Merivartiosto onnistui evakuoimaan henkilöt molemmissa hätätilanteissa. Maunu korostaa, että Porissa ja Raumalla sivullisten veneilijöiden rooli tilanteissa oli erityisen tärkeä.

Sunnuntain hätätilanteet sattuivat Merimaskussa Naantalissa ja Nauvossa Paraisilla.

Merimaskussa moottorivene ajoi rajusti karille saaden voimakkaan kallistuman ja lievän vuodon. Veneessä oli kaksi henkilöä.

Nauvossa purjevene sai nopeasti kiihtyvän vuodon jonka seurauksena purjevene oli uppoamisvaarassa. Veneessä oli kaksi henkilöä.

Neljää hätätilannetta lukuun ottamatta vakavia meripelastustapahtumia ei Länsi-Suomen merivartioston vastuualueella tapahtunut.

– Siihen olemme erityisen tyytyväisiä. Ihmiset ovat suhtautuneet tarkastuksiin ja läsnäoloomme todella myönteisesti. Useimmilla venekunnilla oli myös kaikki varusteet kunnossa ja jos pelastusliivit eivät olleet yllä, olivat ne välittömästi puettavissa, Maunu kertoo.