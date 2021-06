Karhunpentu jolkotteli riistakameran ohitse eteläisessä Eurassa

Päivi Lehtonen julkaisi sunnuntaina Facebook-sivullaan kuvan, jossa todennäköisesti karhunpentu jolkotteli juhannuksen jälkimainingeissa riistakameran ohitse. Kuva tallentui Lehtosen isän riistakameraan sunnuntaiaamulla, noin kello puoli kahdeksan aikoihin.

Karhunpentu tallentui riistakameraan naisen kotipuolesta, joka on noin kaksikymmentä kilometriä Euran Lellaisista.

– Minulla on siellä oma yksityinen suojelualue. Alueella on paljon erämaata ja karhu on kuvan perusteella tallustellut metsäautotiellä, Lehtonen kertoo.

Alueella on nähty karhu viimeksi vuosi tai kaksi sitten. Lehtosen mukaan alueella näkyy kyllä viikoittain ilveksiä.

– Ilahduimme karhuhavainnosta. Tosin on vaikea sanoa onko kyseessä pentu vai aikuinen.

Kokoa kuvan perusteella mesikämmeneltä ei liiemmin löydy. Lehtosen mukaan se ei ainakaan ole tämän vuoden pentu, sillä ne eivät ole vielä noin isoja.

Luonnonvarakeskuksen uusimman kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut. Karhujen kokonaisyksilömäärän arvioidaan olevan 2 300–2 500 yksilöä ennen vuoden 2020 metsästyskautta. Arvio on noin 14 prosenttia suurempi kuin edellinen arvio. Kanta-arvio perustuu petoyhdyshenkilöiden tietojärjestelmään kirjaamiin pentuehavaintoihin.

Lokakuussa vuonna 2020 retkeilijät näkivät karhun Kurjenrahkan kansallispuistossa. Tuolloin nuori karhu nousi seisomaan ja säikäytti retkeilemässä olleet, mutta ihmisiä pelästynyt karhu pötki nopeasti pakoon. Tuolloin Pöytyän seudun riistayhdistyksen toiminnanohjaaja Hannu Aalto kertoi, että karhun näkeminen luonnossa on Lounais-Suomessa erittäin harvinaista.