Poliisi etsii kadonnutta miestä Salossa

Eilisestä torstaista asti kadoksissa ollutta 29-vuotiasta Niklas Nummenpäätä etsitään Salossa.

Poliisi pyytää havaintoja kadonneen liikkeistä. Hän on vartaloltaan hoikka ja hän on pukeutunut siniseen collegehuppariin ja tummiin verryttely housuihin. Hänellä on myös sininen reppu mukanaan.

Poliisi on aloittanut kadonneen etsinnät Salon Sirkkulan alueella. Etsintöihin on hälytetty myös Vapepa.

Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta miehestä eilisen illan ja tämän päivän ajalta hätäkeskuksen numeroon 112.