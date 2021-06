Merivartioston juhannus alkanut useilla helikopteri- ja venepelastustehtävillä

Merivartioston apua on tarvittu kuluneen vuorokauden aikana jo lähes 20 kertaa. Kyse on ollut sekä meripelastustehtävistä että muiden viranomaisten auttamisesta. Tehtäviä on ollut eri puolilla Varsinais-Suomea, muun muassa Kemiönsaaressa, Taivassalossa ja Houtskarissa. Tehtävissä on käytetty niin helikopteria kuin veneitäkin.

Juhannusralli on käynnissä. Viimeisen vuorokauden aikana oli 16 tehtävää. Johdimme 8 meripelastustehtävää ja tuimme ensihoitoa 8 tehtävässä. Meripelastustehtävistä 2 oli hätätilanteita. #meriraja24h #juhannus2021 pic.twitter.com/LUrwbeYJq5 — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) June 25, 2021